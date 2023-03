“Hij was altijd zo voorzichtig met zijn brommer”: vrienden herdenken Kilian (18) na dodelijke aanrijding met vrachtwagen

River Side Studio van City Pirates begeleidt jongeren met passie voor muziek

City Pirates, het maatschappelijk voetbalproject op Linkeroever, is veel meer dan een voetbalploeg. De coaches zorgen ook voor huiswerkbegeleiding, taaloefenkansen, hulp bij het vinden van (studenten)werk … en dat voor 1.500 jongeren. Ook de River Side Studio, een muziekstudio in een oud scoutslokaal naast het voetbalplein, is deel van het project. “We maken de connectie met jongeren, of dat nu via voetbal of muziek is.”