Hier wordt zelfs hardste dokwerker emotioneel van: De Buildrager staat terug op zijn plaats aan stadhuis

Tegenwoordig spreken we van havenarbeiders of simpelweg dokwerkers maar ‘buildrager’ is effectief een correct synoniem, net zoals stuwadoor, nog zo’n vergeten term. In 1885 vond beeldhouwer Constantin Meunier dat het tijd was voor een ode aan de buildragers. In 1946 werd het beeld door een Amerikaanse generaal geschonken aan Antwerpen, uit dankbaarheid voor de Antwerpse dokwerkers, die het Amerikaanse leger hielpen in de strijd tegen de Duitse bezetter. Sinds 1950 staat het beeld naast het stadhuis en moet het na de Brabofontein en de Lange Wapper het bekendste beeld van de Koekenstad zijn, waar zelfs de hardste dokwerker emotioneel van wordt.