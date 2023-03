“Hier kan je spelen, ontspannen én proeven”: aanplant eerste Antwerpse voedselbos begonnen

In Park Groot Schijn in Deurne is de aanplant van ‘Boskruit - het allereerste voedselbos van Antwerpen - begonnen. In het 1.300 vierkante meter grote bos, gelegen naast de parking van Makro, vind je eetbare planten, bomen en struiken.

Een voedselbos ademt de sfeer van een natuurlijk bos of een bosrand, maar is eetbaar. Je vindt er groen in verschillende lagen, van hoge bomen tot lage struiken en kruidachtige planten. Elke laag produceert voedsel. Denk aan: fruit, noten, zaden, groenten, paddenstoelen… Op lange termijn heeft een voedselbos een positieve impact op het klimaat, onder meer door verkoeling en vergroting van de lokale biodiversiteit.

Tegenwoordig duiken de voedselbossen overal in Vlaanderen op. Maar in Antwerpen hadden we er nog geen. Tot nu, want op een 1.300 vierkante meter groot terrein in park Groot Schijn in Deurne is de aanplant van ‘Boskruit’ - zo luidt de naam van het voedselbos - begonnen. Het bos is een initiatief van de stad Antwerpen en de vzw Klimplant, een burgercollectief dat werkt rond ecologie en duurzaamheid in de stad.

Ontmoetingsplaats

“We willen hier een open en toegankelijke ontmoetingsplaats voor de Antwerpenaar creëren”, vertelt Antwerps schepen voor samenlevingsopbouw Karim Bachar (Vooruit) die zondagochtend mee de handen uit de mouwen stak. “Hier leert jong en oud wat de natuur allemaal te bieden heeft én kunnen bezoekers proeven, spelen, en ontspannen in het groen. De samenwerking tussen de stad, het burgerinitiatief Klimplant vzw en de vrijwilligers uit de buurt is uniek. Ontwerp, aanplanting en onderhoud, we doen het allemaal samen.”

Bedoeling is dat op termijn in het voedselbos leer- en meewerkdagen voor kinderen worden gehouden. Ze leren dan bijvoorbeeld hoe bomen en struiken groeien en vermeerderen, hoe je vruchten en noten kan oogsten en verwerken tot een lekkernij, en welke dieren zich thuis voelen in zo’n bos en waarom.

Meer info vind je op www.boskruit.be

Volledig scherm In Park Groot Schijn in Deurne is de aanplant van het allereerste voedselbos van Antwerpen begonnen. In het 1.300 vierkante meter grote bos, gelegen naast de parking van Makro, vind je eetbare planten, bomen en struiken. © Dries Luyten

Volledig scherm In Park Groot Schijn in Deurne is de aanplant van het allereerste voedselbos van Antwerpen begonnen. In het 1.300 vierkante meter grote bos, gelegen naast de parking van Makro, vind je eetbare planten, bomen en struiken. © Dries Luyten

Volledig scherm In Park Groot Schijn in Deurne is de aanplant van het allereerste voedselbos van Antwerpen begonnen. In het 1.300 vierkante meter grote bos, gelegen naast de parking van Makro, vind je eetbare planten, bomen en struiken. Ook schepen Karim Bachar (rechts) tekende present. © Dries Luyten

Volledig scherm In Park Groot Schijn in Deurne is de aanplant van het allereerste voedselbos van Antwerpen begonnen. In het 1.300 vierkante meter grote bos, gelegen naast de parking van Makro, vind je eetbare planten, bomen en struiken. © Dries Luyten

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.