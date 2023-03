Heuglijk nieuws: Jazz Middelheim komt terug in 2024

Eind vorig jaar raakte bekend dat Jazz en Muziek, de organisatie achter zowel Gent Jazz als Jazz Middelheim in Antwerpen, failliet draaide na jarenlang wanbeleid en een dispuut in de raad van bestuur. Gent Jazz hoefde dankzij Greenhouse Talent niet lang te wachten op een doorstart en komt dit jaar al met een nieuwe editie. Met een tiendaagse concertreeks en wereldsterren als Herbie Hancock, Norah Jones, Gregory Porter en Nils Frahm hoeft het festival niet op kwaliteit in te boeten.

Klara

“Jazz zit sinds jaar en dag in het DNA van onze zender”, gaat Pattyn verder. “Onze jazzscene blinkt uit in excellentie en originaliteit. Dat vraagt om een uniek podium. We zijn ontzettend blij dat VRT, samen met stad Antwerpen, de traditie van Jazz Middelheim kan voortzetten.”

Ook Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) - die deze week opnieuw in het oog van een mediastorm staat - is blij met de doorstart van het festival. “Jazz Middelheim is een iconisch festival in Antwerpen en Vlaanderen, en een vaste stek op de muzikale kalender van de stad. De editie van deze zomer slaan we uitzonderlijk over, om samen met VRT te werken aan een duurzame doorstart in 2024 van het festival. Wij – en samen met ons vele jazz- en festivalliefhebbers – kijken er reikhalzend naar uit.”