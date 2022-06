Het zit in de familie: douanier ‘Exodus’ die schoonbroer is van drugsbaron riskeert 7 jaar cel voor invoer cocaïne

Antwerpen Nieuw tankpark aan Leopolddok in Antwerpse haven

Bij de uitbreidingen aan het Leopolddok in de Antwerpse haven zijn zeven nieuwe opslagtanks in gebruik genomen. In totaal beschikt Noord Natie Terminals nu over 425.000 m3 opslag voor onder andere plantaardige olie of speciale chemicaliën, de zogenaamde bulk liquids.

2 juni