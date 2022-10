Het Steen wint erfgoedprijs ondanks felle kritiek: “De oude burcht heeft een nieuw, toegankelijk elan gekregen”

De Onroerenderfgoedprijs beloont recente realisaties op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie. De zevende editie van de prijs stond in het teken van erfgoed dat publiek toegankelijk is. Uit 38 kandidaten nomineerde een externe jury het Steen in Antwerpen, de Sint-Odulphuskerk van Borgloon en de oude stadsfeestzaal van Mechelen als laureaten. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De winnaar ontvangt daarbovenop 12.500 euro, dus 15.000 euro in totaal.

Het Steen is het oudste en naast de kathedraal wellicht het meest iconische gebouw van Antwerpen. Gebouwd in het begin van de dertiende eeuw domineert de burcht al eeuwenlang de oevers van de Schelde. Vandaag is het Steen herrezen als het toeristisch onthaalcentrum van de stad, waar bewoners en bezoekers terechtkunnen voor informatie, boekingen, tentoonstellingen en een belevingsparcours. “Het monument is nu op laagdrempelige wijze open voor iedereen, ook voor de minder mobiele bezoeker”, aldus minister Diependaele.

Kritiek

De herbestemming van het Steen en het nieuwe moderne grijze bijgebouw wekten bij de inwoners van Antwerpen nochtans veel kritiek op. Zo noemde stadsgids Tanguy Ottomer de nieuwbouw een “tang op een varken” en ondertekenden meer dan 18.000 mensen de online petitie ‘Breek de koterij aan het Steen onverwijld terug af’. Diependaele erkent dat de herbestemming een dossier is dat veel polemiek veroorzaakte. “Maar dat is goed, het voedt het maatschappelijke debat over hoe we vandaag kunnen en willen omgaan met monumenten en begrippen als stijl, authenticiteit en esthetiek”, benadrukte de Vlaamse minister.

Volledig scherm De 'blokkendoos' kreeg heel wat kritiek te verduren. © Klaas De Scheirder

De Sint-Odulphuskerk in Borgloon won vrijdagavond de publieksprijs. Tegenwoordig is de kerk naast een vrij toegankelijk gebedshuis ook een ontmoetingsplaats, een vergader- en tentoonstellingsruimte, een plaats voor bezinning en cultuur. Marc Elsen, die de drijvende kracht is achter de restauratie van de wijnmuur in Wezemaal, ontving een eervolle vermelding. “Hij zorgde eigenhandig voor het behoud en de restauratie van een deel van een historische muur, gebouwd met droog gestapelde ijzerzandsteen”, aldus de jury.

