Het Steen lanceert nieuw beleefprogramma met marsepeinwedstrijd en poppentheater

“Dansen aan droogdok­ken en groene oase aan de Schelde”: Antwerpen heeft met ‘Down By The Water’ nieuw zomerfesti­val

De naam van het nieuwe festival ‘Down By The Water’ is vrij letterlijk te nemen. Feestneuzen Sven Mes, Aeson Löw en Michiel Van den Broeck slaan de handen in elkaar met cultuurhuis De Studio om op 3 juni dansen aan het water mogelijk te maken. “We gaan op zoek naar unieke plekjes om te dansen. De haven en de Schelde, dát is Antwerpen.”