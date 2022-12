Het Steen krijgt 300.000ste bezoeker over de vloer

Antwerpen Antwerpse goudfa­briek Value Trading moet van de stad alle indu­striële activitei­ten stopzetten: “Eerst verbouwen, tot dan mag er enkel goud verkocht worden”

De Antwerpse goudraffinaderij Value Trading mag voorlopig geen industriële activiteiten meer uitvoeren van de stad. Goed nieuws voor de buurt - Value Trading ligt pal middenin een joods-orthodoxe gemeenschap - die zich al langer verzet tegen de fabriek, voornamelijk uit vrees voor hun gezondheid. Hoeveel mensen er nu mogelijk geen werk meer hebben, is volgens Value Trading nog te vroeg om te zeggen, maar het bedrijf bekijkt haar mogelijkheden. De raffinaderij mag nog wel edelmetalen blijven kopen en verkopen.

1 december