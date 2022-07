Het maffiaverhaal achter het mooiste strand van Griekenland, met hoofdrol voor Antwerpse kapitein: “Toen mijn pistool dienst weigerde, heb ik mijn machinist er maar mee op zijn kop geklopt”

“Het was niet mijn eerste reis met een schip vol smokkelwaar”, begint Kiriakos Varvatakos zijn verhaal. We zitten in zijn stamcafé De Trol in Ekeren-centrum. Thuis is het wat te druk met alle (klein)kinderen. Kiriakos heeft acht kinderen: vijf in Antwerpen, één in Finland, één in Portugal en één in Japan.