“Het lijkt wel alsof ik meneer zijn persoonlijke rechter aan het worden ben”: Radja Nainggolan riskeert een jaar rijverbod

De openbare aanklager eist een jaar rijverbod tegen ex-Rode Duivel Radja Nainggolan. Hij werd in oktober vorig jaar betrapt toen hij aan het Sportpaleis in Antwerpen zonder geldig rijbewijs rondreed. Hij had in de zomer van 2021 al eens een rijverbod gekregen wegens dronken rijden. Nu riskeert hij een rijverbod van een jaar. Dat had voorkomen kunnen worden als hij zijn herstelexamens sneller had afgelegd. “Het lijkt wel alsof ik meneer zijn persoonlijke rechter aan het worden ben”, klonk het in de rechtbank.

Op weg naar de training bij zijn vorige club RAFC Antwerp hield de politie Radja Nainggolan tegen in zijn Mercedes aan het stoplicht bij de Slachthuislaan. Hij werd gecontroleerd omdat hij voor het verkeerslicht zat te gsm’en aan het stuur. Het Antwerpse parket had de politie gevraagd doelgerichter op te treden tegen verkeerszondaars die na afloop van hun rijverbod gewoon terug in de auto stapten, zonder dat zij de verplichte theoretische, praktische en psycho-medische testen opnieuw hadden afgelegd.

De politie spoorde vanaf oktober 2022 die chauffeurs op aan de hand van ANPR-camera’s. Radja Nainggolan was die maand de twintigste chauffeur die betrapt werd. De politierechter had hem eind 2021 een rijverbod van 4 maanden en 6.000 euro boete opgelegd wegens dronken rijden in de Nationalestraat in Antwerpen. Hij moest ook de verplichte examens overdoen voor hij weer achter het stuur mocht.

Voorbeeld voor de jeugd

Die verplichting lapte Nainggolan aan zijn laars en dat werd hem die twaalfde oktober 2022 fataal. De politie hield hem tegen op de hoek van de Noordersingel en de Schijnpoortweg in Antwerpen. Nainggolan werd meegenomen naar het politiekantoor en moest enkele uren in de cel doorbrengen.

Quote Mijn cliënt had zijn vonnis fout geïnterpre­teerd en had begrepen dat hij, na het aflopen van het rijverbod, drie jaar de tijd had om zijn examens af te leggen. Tja, ik ben geen goede voetballer en hij is geen goede jurist Omar Souidi, advocaat Radja Nainggolan

De zaak kwam vanmorgen voor de politierechtbank in Antwerpen. Nainggolan zelf was afwezig. Hij speelt momenteel bij de Italiaanse tweedeklasser SPAL Bari. De openbare aanklager overliep de eerdere veroordelingen. Naast het rijverbod voor dronken rijden in de Nationalestraat kreeg hij in 2018 ook al eens een maand rijverbod, nadat hij een jaar eerder werd betrapt met 1,9 promille alcohol in het bloed.

Daarom vorderde de aanklager vanmorgen een stevige straf: in totaal riskeert Nainggolan nu ruim 4.000 euro boete en een rijverbod van een jaar. “Ik herinner me nog goed het voornemen van meneer dat hij vanaf zijn vorige veroordeling een voorbeeld voor de jeugd wilde zijn,” merkte de procureur op. De rechter voegde nog een schalkse opmerking toe. “Het lijkt wel alsof ik meneer zijn persoonlijke rechter aan het worden ben.”

Italiaans rijbewijs

Meester Omar Souidi, die Nainggolan al vanaf dag één bijstaat als raadsman, verdedigde de sterspeler zoals gewoonlijk met vuur. “Er is hier geen sprake van kwade trouw,” zo pleitte hij. “Hij heeft bij zijn vorige veroordeling zijn rijbewijs braaf ingeleverd en het rijverbod netjes gerespecteerd. Daartoe huurde hij zelfs chauffeurs in om hem van en naar zijn trainingen te brengen. Hij werd nu opgemerkt aan het stuur in de periode dat zijn rijverbod technisch gezien al afgelopen was, maar waarin hij nog altijd zijn herstelexamens niet had afgelegd.”

En daar wringt volgens Souidi het schoentje. “Mijn cliënt had zijn vonnis en de proefperiode die daarin stond fout geïnterpreteerd en had begrepen dat hij, na het aflopen van het rijverbod, drie jaar de tijd had om zijn examens af te leggen. Tja, ik ben geen goede voetballer en hij is geen goede jurist. Daar is het misgelopen. Ik vraag dus om in dit nieuwe vonnis mild te zijn in uw oordeel.”

Omdat Nainggolan nu weer in Italië woont, kan de politierechtbank hem geen nieuwe herstelexamens opleggen. Daarvoor moet je woonachtig zijn in België. “Een rijverbod kan natuurlijk wel, maar u weet hoe dat administratief verloopt,” voegde Souidi nog toe. “In Italië mag hij trouwens gewoon rondrijden omdat hij een Italiaans rijbewijs heeft.”

Naar alle waarschijnlijkheid kennen we morgen de uitspraak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.