“Het koningshuis is zot van onze auto’s”: Antwerpse Land Rover-dealer krijgt brevet van hofleverancier

Wist je dat het Belgisch koningshuis een hart voor Land Rover heeft? Koning Boudewijn kocht ooit een mosterdgeel exemplaar. Koning Filip rijdt met een plug-in hybride rond. En koningin Mathilde is – toeval of niet - vanaf morgen eveneens trots Land Rover-bezitter. Allemaal dankzij de Antwerpse autohandel Jaguar Land Rover Belux, die het brevet van hofleverancier kreeg. "We hebben een uiterst vriendelijk contact met het koningshuis."

Filip Verstreken, Regional Performance Manager bij Jaguar Land Rover Belux, ontving het brevet van hofleverancier dinsdagvoormiddag hoogstpersoonlijk van het vorstenpaar in het koninklijk paleis. Eigenlijk werd de autozaak - die zijn hoofdzetel in de Antwerpse Generaal Lemanstraat heeft - al in 2020 als hofleverancier aangeduid, samen met stoffenbedrijf LF Trading uit Izegem en kledingzaak Meer Couture uit Ukkel. Maar door de coronacrisis werd de plechtigheid twee jaar uitgesteld.

“Hofleverancier zijn: het is een prachtige erkenning. Het doet mij iets, echt waar”, reageert autohandelaar Verstreken. “We werken al jaren prachtig samen met het koningshuis. We hebben steeds een uiterst vriendelijk contact. Dat we nu worden erkend, betekent dat ze onze relatie én onze service erg appreciëren. Het is een hele eer.”

Quote Veertig jaar geleden schafte koning Boudewijn zich een Land Rover aan, een mosterdge­le. Prins Lorenz, de man van prinses Astrid, rijdt er vandaag nog steeds mee rond Filip Verstreken, Jaguar Land Rover Belux

Het Belgische koningshuis is al jaren zot van Land Rover, vertelt Verstreken. “Veertig jaar geleden schafte koning Boudewijn zich een Land Rover aan, een mosterdgele. Prins Lorenz, de man van prinses Astrid, rijdt er vandaag trouwens nog steeds mee rond. En ook koning Filip is fan. Hij hecht veel belang aan het klimaat en rijdt een plug-in hybride Land Rover. En een kleine primeur: morgen leveren we een Land Rover aan koningin Mathilde. Een iets compacter model dan de vorst, maar eveneens ecovriendelijk.”

Niet alleen het Belgisch koningshuis houdt van Land Rover. Ook het Britse is er zot van. Land Rover (én Jaguar) is er sinds 1951 ook gebrevetteerd hofleverancier van het Brits hof. Verstreken: “Nadat prins Philip - de man van koningin Elisabeth - vorig jaar op 99-jarige leeftijd overleed, werd zijn kist vervoerd in een omgebouwde Land Rover: een exemplaar dat de hertog zelf mee ontworpen had. Normaal gebeurt dat op het onderstel van een kanon. Maar hij wilde een Land Rover: het was zijn uitdrukkelijke wens.”

Minstens vijf jaar

Een bedrijf kan hofleverancier worden door continu kwaliteitsproducten of -diensten te leveren. De firma moet de aanvraag wel zelf doen. Als de benoeming er komt, mag het bedrijf zich minstens vijf jaar hofleverancier noemen.

