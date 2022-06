Het is gelukt: Habbekrats en Battle Droids starten op 1 juli in Urban Center (dat nieuwe naam zal krijgen)

Battle Droids doet bij VTM-kijkers wellicht een belletje rinkelen. Zo wonnen de Mini Droids – vier piepjonge dansers – een half jaar geleden nog Belgium’s Got Talent. De missie van Battle Droids en Habbekrats: van het jeugdcentrum op het Kiel een laagdrempelige, veilige en inspirerende plek maken. “We hebben nu de eerste puzzelstukken gelegd, maar moeten dat nu vormgeven met de buurt, de jongeren en partners als Kras Jeugdwerk (dat al in het gebouw actief is en er ook blijft, red.) en Thomas More”, zegt Camine Van Hoof van de Battle Droids.

Quote Je hebt een organisa­tie met heel veel kennis van jeugdwerk en één die zijn sporen heeft verdiend in de urban scene. Belangrijk is dat er een zeer mooi aanbod moet zijn voor jongeren van het Kiel. Jinnih Beels, schepen voor Jeugd (Vooruit)

De stad trok in april 2021 de stekker uit Let’s Go Urban, de organisatie van Sihame El Kaouakibi. “Een eerste open oproep naar nieuwe uitbaters - met toen al Battle Droids en Habbekrats elk apart - leverde geen geschikte kandidaten op”, zo reageert schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit). “Maar in de tweede ronde hebben Habbekrats en Battle Droids elkaar gevonden. Je hebt een organisatie met heel veel kennis van jeugdwerk en één die zijn sporen heeft verdiend in de urban scene. Belangrijk is dat er een zeer mooi aanbod moet zijn voor jongeren van het Kiel. De stedelijke Jeugddienst zal het project ondersteunen en geregeld evalueren.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Mini Droids wonnen Belgium's Got Talent in 2021. © VTM

De stad trekt tot en met eind 2023 alvast een budget van 495.000 euro uit. Breaking school Battle Droids (6 tot 25 jaar) werd in 2014 opgericht door Samuel Revell. De jongeren die in onze werking zijn opgegroeid, dragen de organisatie”, zegt Van Hoof. “Naast de vette dansmoves leren de jongeren ook hun dromen waar te maken en samen te werken. Er is bij Battle Droids een goed contact met een breed netwerk van actoren in de hiphop en urban scene.”

Sint-Andries

Habbekrats heeft een parcours van 31 jaar afgelegd. Landelijk bereikt de kleurrijke organisatie meer dan 3.000 kinderen en jongeren (8 tot 18 jaar) in 15 vestigingen. In Antwerpen startte ze in de Sint-Andrieswijk in 2008. Naast vrije tijd zijn vorming en welzijn er cruciaal. ”Ze weten perfect hoe je een gebouw draaiende houdt”, zegt Van Hoof. “We gaan nu snel met een eerste zomeraanbod starten.”

Volledig scherm Een demonstratie breaking van Battle Droids. © RV

Volledig scherm Inclusie staat bovenaan de agenda van jeugdorganisatie Habbekrats in Antwerpen: hier zie je een kooksessie voor jongeren met een beperking. © Laenen