Het is geen gezicht: premetrostation Opera heeft maanden na winterstormen nog steeds kapot dak

Ekeren/Antwerpen District nodigt ouders van ‘foute vriend’ Jeron Dewulf uit voor viering gouden bruiloft, terwijl vader al vier maanden overleden is: “Hoe kan zo’n vergissing vandaag nog?”

Een unicum is het helaas niet, maar het blijft bijzonder pijnlijk: op 14 maart overleed bekende Ekerenaar Carlos Dewulf Leiva (69), vader van Jeron Dewulf die bekend is van Foute Vrienden. Toch stuurde het district zijn weduwe Agnes deze week een uitnodiging voor een jubilarissenviering in oktober. Voor een gouden bruiloft die het koppel niet meer haalde. “Ik zal eens bellen en vragen of onze mama de urne mag meebrengen naar het feest”, reageerde dochter Ann meteen op Twitter. Het district stuurde intussen bloemen en excuses.

9:24