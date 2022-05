Het is eindelijk begonnen: eerst wordt wegdek Turnhoutsebaan aangepakt om er een fietsstraat van te maken

Een fietsstraat tegen buurtfestival Borgerrio op 25 juni: dat is de streefdatum van de werken. Voor de rode markering kan worden gespoten, moet het wegdek uiteraard tiptop in orde zijn. Dat kan drie tot vier weken duren. De komende weken zal de aannemer ook een oversteekplaats aanleggen aan het kruispunt met het Laar, nets enkele laad- en loszones. Wil je de werfzone voorbij, dan moet je over de tram-busbaan. Goed opletten is dus meer dan ooit de boodschap.

In een fietsstraat mag je hooguit 30 kilometer per uur rijden. Fietsers met de auto inhalen, is verboden. Het was Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) die in de herfst van 2021 het idee voor een fietsstraat lanceerde.