Het Antwerpen van Blind Getrouwd-deelnemer Dziubi (29): “In dit café heb ik al regelmatig op de toog gedanst”

Antwerpen VIDEO. Apocalyps of grap van FOX in Cen­traal-Station?

Even verschieten voor wie donderdagavond afstapte in Centraal-Station in Antwerpen. Twee ronddwalende zombies zorgden voor de nodige animo in de centrale hal. Het einde van de wereld is voor de duidelijkheid niet nabij, de hitserie ‘The Walking Dead’ wel.

29 september