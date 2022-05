“Hersenschade verandert iemands gedrag en kan zelfs leiden tot criminele vergrijpen”: ‘Amerikaanse generaal’ spoorde 69-jarige Marie aan om haar man om te brengen

Antwerpen Dames die slachtof­fer werden van mensenhan­del leren hun lichaam opnieuw graag zien tijdens sportles­sen: “Hier ligt de focus niet op de weegschaal”

Opnieuw vertrouwen krijgen in je eigen lichaam: dat is het doel van een reeks sportlessen bij Bibi, een sportstudio voor en door vrouwen in Klapdorp. De lessen zijn weggelegd voor enkele dames die slachtoffer waren van mensenhandel en in begeleiding zijn bij Payoke vzw. “Als je je fysiek sterker voelt, volgt het mentale ook.”

7 mei