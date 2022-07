HEROPENING KMSKA. Directeur Carmen Willems en voorzitter Luk Lemmens: “Onze Madonna moet worden wat de Mona Lisa voor het Louvre is”

Antwerpen Vrachtwa­gen in schaar verspert E34 richting Knokke

Door een verkeersongeval is de weg volledig versperd op de E34 richting Knokke ter hoogte van Sint-Anna Linkeroever. Een vrachtwagen is in schaar gegaan en blokkeert de rijweg. Het verkeer vertraagt vanaf Berchem. De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt zodat het verkeer langs daar kan omrijden. Het Vlaams Verkeerscentrum adviseert het verkeer op lange afstand dat in de richting van Hasselt naar Gent gaat, om via Brussel te rijden.

