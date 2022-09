HEROPENING KMSKA. Conservator Véronique Van Passel: “Onze collectie bestaat uit erg unieke stukken, van wereldwijd belang”

Antwerpen 42 Deurnese straten werden deze zomer een speel­straat

Deze zomervakantie vonden er 42 speelstraten plaats in Deurne. Hierdoor konden kinderen in hun eigen straat vrij en veilig op straat spelen. Het district zorgde dat een deel van de straat afgesloten werd, gaf een toelage en voorzag speelpakketten voor de kinderen. Daarnaast genoten de lange speelstraten ook van een culturele voorstelling of een workshop.

31 augustus