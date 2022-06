Herontwikkeling van Slachthuiswijk is uit de startblokken geschoten

Niet met een traditionele eerste steen, wel met een boring voor het zogenaamde BEO-veld, zo gaf Antwerps burgemeester Bart De Wever het startschot voor de ontwikkeling van de nieuwe hightech campus van AP Hogeschool Antwerpen. Het BEO-veld (BEO staat voor Boorgat Energie Opslag) moet de nieuwe hogeschoolcampus van AP voorzien van duurzame energie. Via verschillende boorgaten tot meer dan 100 meter diep wordt een gesloten ondergronds buizennetwerk aangelegd dat in de zomer verkoeling uit de grond haalt en in de winter aardwarmte gebruikt om de campus te verwarmen.

Groener en leefbaarder

AP Hogeschool Antwerpen werkt voor de nieuwe campus samen met projectontwikkelaars Immobel en Triple Living, die de komende jaren de hele buurt omvormen tot een nieuwe, groene stadswijk. “We willen van de buurt een plek maken waar de levenskwaliteit hoog is en waar mensen graag vertoeven”, aldus Jeff Cavens, bestuurder van Triple Living. “De wijk krijgt opnieuw de bruisende sfeer van weleer, maar ze wordt een stuk groener en leefbaarder.”

“Dit is een buurt met een roemrijk verleden maar we in de eerste plaats bouwen met oog voor de toekomst”, voegt Adel Yahia, managing director Immobel Belgium, toe. “De nieuwe slachthuisbuurt wordt een vooruitstrevende wijk, met ruimte voor creativiteit en vernieuwing. We zijn ervan overtuigd dat de bedrijvigheid in de toekomst heel wat creatieve trendsetters en innovatieve ambachten zal aantrekken. De komst van de nieuwe hightech campus van AP Hogeschool is alvast een eerste stap in de juiste richting.”

Volledig scherm Deze loods wordt binnenkort een nieuwe campus voor AP Hogeschool. © Klaas De Scheirder

Nieuwe toren en oude loods

De groeiende AP Hogeschool Antwerpen trekt naar de nieuwe wijk, niet zo ver van haar andere campus op Spoor Noord. Op het nieuwe Hallenplein zijn de werken gestart voor de bouw van een bijna-energieneutrale (BEN) campus voor zo’n 2.500 studenten. Er komt een nieuwe toren, maar de hogeschool hergebruikt ook de bestaande loodsen, goed voor 22.000 m² en een investering van 77 miljoen euro.

“De nieuwe, duurzame campus Hallenplein zal vooral onderdak bieden aan innovatieve hightechopleidingen”, aldus Pascale De Groote, algemeen directeur AP Hogeschool Antwerpen. “De locatie past helemaal in de visie van onze hogeschool: de stadsontwikkelingsplannen die nu op tafel liggen, zullen het gebied de komende jaren veranderen in een levendige wijk. We zijn daarbij niet aan ons proefstuk toe, ook in de wijk Spoor Noord waren we 20 jaar geleden pionier. Onze campus heeft ook daar de buurt mee vorm gegeven.”

Volledig scherm Niet met een traditionele eerste steen, wel met een boring voor het zogenaamde BEO-veld, zo gaf Antwerps burgemeester Bart De Wever het startschot voor de ontwikkeling van de nieuwe hightech campus van AP Hogeschool Antwerpen. © Klaas De Scheirder

