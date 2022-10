Herman Van den Reeck (1901-1920) kreeg als student een fatale politiekogel, maar werd nadien de held van de Vlaamse beweging: een bijzonder verhaal op het Schoonselhof

ANTWERPEN “Kinderen zijn kwetsbaar zoals vlinders”: nieuwe expo ‘La Farfalla’ voor het goede doel

Kunstenaar en interieurvormgever Gina Adamo en zorgkundige Veronique Monticelli slaan de handen in elkaar voor de nieuwe expo ‘La Farfalla’, waarvan een deel van de opbrengst naar Make-A-Wish Foundation gaat. “Net als ‘farfalle’ of vlinders zijn ook onze kinderen vaak kwetsbaar, met Make-A-Wish kunnen we mee hun hartenwensen vervullen.”

26 oktober