Herexamens? Daar bereid je je op één van deze 17 plekken in Antwerpen op voor

antwerpenMet augustus breekt ook periode voor de herexamens aan. Kan je je thuis of op kot niet meer goed concentreren?STUDY360 verwelkomt Havenhuis, Antwerp Management School en Fotomuseum als nieuwe bloklocaties voor studenten in tweede zit.

STAN, het Antwerpse studentenplatform, organiseert voor het zevende academiejaar op rij STUDY360. Ook voor de herexamens is dat zo: vanaf maandag 1 augustus zijn studenten welkom op zeventien unieke en atypische pop-uplocaties van Antwerpse organisaties. De locaties, goed voor meer dan 370 studieplekken, hebben een bijzonder uitzicht over de stad of bevorderen op een andere uitzonderlijke manier het studiewerk.

Naast het Havenhuis, Antwerp Management School en het FOMU (Fotomuseum), kunnen studenten terecht in het Rubenshuis, het gebouw van Telenet op de Meir, het Paleis, Borgerhub: het voormalige vredegerecht aan de Turnhoutsebaan en Brouwerij De Koninck: zaal bovenin de iconische stadsbrouwerij met uitzicht op het Koning Albertpark.

Ook het Provinciehuis stelt haar deuren voor studenten open.

Ook Campus National, de Federale verzekering het trendy Fosbury&Sons en Gate 15 zijn opnieuw ter beschikking. Kavka: een oude school, omgebouwd tot levendig jongerencentrum, het Provinciehuis, het Rubenshuis, het Scoutshuis: unieke studieplek met ontspanningsruimte in de tuin of op het dakterras, Urban City en Takeoff Antwerp beschikken over gratis wifi en stroompunten.

Om te kunnen studeren op één van deze locaties moeten studenten zich slechts eenmaal registreren op www.study360.be. Via de website kunnen ze ook eenvoudig en snel zien hoeveel plekken er nog vrij zijn per locatie. Met hun unieke registratiecode kunnen ze vervolgens gedurende de hele blokperiode op elke locatie inloggen.

Per editie van STUDY360 registreren zich gemiddeld 5000 studenten. In voorbije blokperiodes werden deze registratiecodes tussen de 8000 en 15.000 keer gebruikt om in te loggen op een deelnemende locatie.

