HERBELEEF. Dit was de tocht van Bull Machin en Xolo voor hun middagdutje op het Sint-Jansplein

Taco's van Alma Libre komen naar Antwerpen: “Elke taco wordt gecombi­neerd met dé perfecte cocktail”

Liefhebbers van de Mexicaanse keuken moeten binnenkort in de Scheldestraat op het Zuid zijn. Karen Van den Keybus (36) en Elena Gomez Orueta (37) openen er een nieuwe vestiging van Alma Libre, nadat ze met hun taco’s, nacho’s en burrito’s al de Vleeshalle in Mechelen veroverden. “De vraag was niet óf, maar wanneer we naar Antwerpen zouden komen.”