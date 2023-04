Heraanleg Schuttershofstraat start na de zomer

Antwerpse smelterij die gangsters goud hielp witwassen, veroor­deeld tot monsterbe­las­ting van 558 miljoen euro

Het Antwerpse goudbedrijf van de familie Goetz is in een fiscale rechtszaak definitief veroordeeld tot een monsterbelasting van 558 miljoen euro. De firma kocht massaal goud op van particulieren en meldde dat niet aan de witwasautoriteit. In werkelijkheid ging het om “zwarte verkopen” van juweliers of het witwassen van de buit van criminelen.