Help jij anderstalige nieuwkomers ook tijdens schoolvakanties met de Nederlandse taal? Stad Antwerpen op zoek naar nieuwe organisaties

Om ook anderstalige kinderen en jongeren alle kansen te bieden, is er een aanbod nodig om hun talige competenties te oefenen en te ontwikkelen. Daarom ondersteunt stad Antwerpen Vakantiepraat-initiatieven, waarbij anderstalige kinderen en jongeren formeel en informeel werken rond de Nederlandse taal via georganiseerde vrijetijdsactiviteiten in groep. Ze krijgen de fysieke en mentale ruimte om zichzelf te zijn, te experimenteren en te groeien.

Schepen voor jeugd Jinnih Beels (Vooruit): “Een taal leren doe je niet alleen op school, maar ook door ze daarnaast voldoende en in verschillende settings te gebruiken. Daarom willen we kinderen en jongeren ook in hun vrije tijd voldoende én laagdrempelige taaloefenkansen bieden, door in te zetten op Vakantiepraat-initiatieven.”

Om deze initiatieven zo laagdrempelig mogelijk te maken is het aanbod gratis. Tegelijkertijd verhoogt de stad de ondersteuning voor de organisatoren naar 22,50 euro per deelnemer per week. Geïnteresseerde organisatoren kunnen hun aanvraag indienen voor 30 april, via de verenigingendatabank. Op 9 mei zal er een startvergadering plaatsvinden, de praktische informatie hiervoor volgt later. Meer info hier.

LEES OOK: