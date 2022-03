Helikopterpiloot van vips riskeert tien jaar cel voor drugssmokkel

Antwerpen/LintDe 38-jarige helikopterpiloot Joeri V. uit Hamme is volgens de openbare aanklager de spilfiguur van een drugsbende die minstens drie ladingen cocaïne heeft ingevoerd. De laatste lading van 1,1 ton cocaïne zat verstopt in vaten fruitpulp. Joeri V. was tot aan zijn arrestatie piloot en pr-man van de helikopterfirma Heliventure uit Lint. De firma verzorgt veel vluchten voor vips en popsterren, onder andere voor het dancefestival Tomorrowland in Boom.

“Helikopterpiloot, fitnesstrainer, vrachtwagenchauffeur en spilfiguur in de smokkel van ladingen cocaïne.” Met die profielomschrijving zette de openbare aanklager donderdagmorgen de toon op het proces tegen Joeri V. en dertien medeverdachten. De bende had tussen februari 2018 en juli 2019 minstens drie of vier cocaïneladingen ingevoerd.

De eerste transporten begin 2018 gebeurden via het gekende switch-systeem. De drugs werden op de kaai uit een Zuid-Amerikaanse container gehaald en overgeladen in een Europese container die niet naar de douanecontrole moest. De Europese container kwam meestal uit Litouwen, geladen met houtpellets.

“De container was altijd maar half gevuld, wat de houtpellets bijzonder duur maakte”, aldus de openbare aanklager. “Het viel ook op dat de Belgische firma houtpellets bleef aanvoeren in de lente en de zomer wanneer er nauwelijks vraag naar was.”

Volledig scherm In de loods achteraan deze woning aan de Liersesteenweg in Lint trof de politie 1,1 ton cocaïne aan. © Marc De Roeck

Twee keer vond de douane een lading cocaïne tussen de houtpellets: één keer 232 kilo, de tweede keer 343 kilo. Telkens was het trucker Taoufik A. die de ladingen ophaalde en naar een loods aan de Liersesteenweg in Lint bracht. Wel vreemd want de loods van Lint stond nergens op de transportdocumenten vermeld. Andere medeplichtigen waren Jan C. en Date M. Zij regelden de vennootschappen die in Litouwen de houtpellets bestelden.

Spin in het web was voor de openbare aanklager overduidelijk helikopterpiloot Joeri V. Hij organiseerde de containertransporten, zocht stromannen aan voor vennootschappen en kocht een trekker om de containers op te halen. De aanklager gaf wel toe dat Joeri V. zelf ook bevelen ontving van iemand hoger op de ladder. Zijn opdrachtgever was volgens Joeri V. een zekere “Johan Serneels”. De politie heeft die Serneels nooit kunnen identificeren.

Vaten fruitpulp

De grootste slag die Joeri V. wilde slaan was op 16 januari 2019. De speurders van de federale politie volgden die dag een container vanuit de haven tot aan de loods in Lint. De container was geladen met vaten fruitpulp waarin 1.107 kilo cocaïne werd aangetroffen. Joeri V., Felipe G., Mohamed B., Taulant C. en loodseigenaar Carl D.W. werden ter plaatse in de boeien geslagen.

Opvallend was de aanwezigheid van Carl D.W. en Felipe G. De twee mannen waren eerder al in beeld gekomen tijdens het grote drugsonderzoek Makreel. Op de gsm van Felipe G. vond de politie foto’s waarop hij cocaïne snoof samen met Nathan Steveniers. Deze horecabaas zit al anderhalf jaar in de cel in het drugsonderzoek naar gewezen politieman Willy Van Mechelen.

Dat bracht de openbare aanklager tot de volgende strafeisen. Voor Joeri V. eist hij tien jaar celstraf. Voor transporteur Taoufik A. werd acht jaar cel geëist en voor Felipe G. en Taulant C. zeven jaar cel. Mohamed B. riskeert vijf jaar cel en loodseigenaar Carl D.W. vier jaar. De andere verdachten hoorden straffen van drie jaar of minder tegen zich eisen.

Het proces gaat verder op 24 maart. Dan komt de verdediging aan het woord.

