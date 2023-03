“Hekwerk langs de Scheldekaaien maakt reddingswerken juist moeilijker”: stadsbestuur geen fan van balustrade om kaaien te ‘beveiligen’

Het incident waarbij de 32-jarige West-Vlaamse Kristof C. vrijdagnacht in de Schelde sukkelde na een nachtje stevig uitgaan in de Waagnatie heeft opnieuw de discussie over de veiligheid langs de kaaien doen oplaaien. Al lange tijd gaan er stemmen op om de Scheldekaaien te beveiligen met een hekwerk dat mensen moet beletten om in het water te vallen. Maar dat is volgens het stadsbestuur nu net een ‘fausse bonne idée’. “Mits voldoende afstand tussen wandel- en fietspad is het helemaal niet nodig.”

Dat het incident van afgelopen vrijdagnacht niet de eerste in zijn soort was, is ondertussen wel duidelijk. Om de zoveel tijd belandt iemand in het water, ook wel eens na een stevig nachtje uitgaan. “Bij sommigen is het wellicht moedwillig, maar hoe dan ook is het een gekend probleem,” vertelde Lars van den Eynden (31), concepthouder van ‘Hard, Harder Hardst’, de organisatie die vrijdagavond het feestje in de Waagnatie organiseerde, ons afgelopen zondag.

“Zelf vind ik het erg raar dat er geen hek of balustrade staat die de mensen afschermt van de rivier. Wat dat betreft zijn wij echt vragende partij. Ik hoop dat de Stad nu eindelijk gaat inzien dat deze situatie al veel te lang veel te onveilig is en dat er maatregelen genomen zullen worden.”

Lars is niet de eerste of de enige die het eigenaardig vindt dat op de Scheldekaaien vrijwel nergens een afscheiding van het water staat om mensen te beschermen tegen een potentiële verdrinkingsdood. Nochtans is daar volgens het stadsbestuur wel degelijk een reden voor.

Trapladders, boeien en reddingsopleidingen

“Enkele jaren geleden is er een uitvoerige veiligheidsanalyse gebeurd over de kaderanden van de kaaien en langs de dokken van de stadshaven,” aldus Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het advies van de veiligheids- en hulpdiensten is dat hekwerk langs waterranden meestal eerder onveilig is. Het zorgt er namelijk voor dat reddingswerken juist bemoeilijkt worden, en ook dat mensen die in het water vallen er moeilijker weer uit geraken.”

Mits er voldoende afstand kan worden gehouden tussen het wandel- en fietspad en de kaderand, is er in Antwerpen dus eigenlijk geen hekwerk nodig, zo klinkt het. “De uitzondering daarvoor is bijvoorbeeld aan het Bonapartedok langs de Rijnkaai en aan de overzijde langs een deel van het Willemdok,” gaat Vermant verder. “Maar op alle andere plekken is er de voorbije jaren geïnvesteerd in nieuwe trapladders, reddingsboeien en fluorescerende hulpmiddelen. Ook de brandweer, de stadshavendienst en recent nog de lokale politie hebben bijkomende middelen en opleidingen gekregen om de veiligheid op het water te verbeteren.”

Het klinkt dus misschien contra-intuïtief, maar hekwerk langs de kaaien zorgt doorgaans niet voor een verhoogde veiligheid. “Het is een ‘fausse bonne idée’. Bijkomend is het trouwens ook zo dat hekwerk kan uitnodigen om erover te klimmen, wat bijzonder gevaarlijk kan zijn.”

