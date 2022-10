Hawaiian Poké Bowl betaalt eerste energiefactuur van nieuwe werknemers

“De energiecrisis houdt ons allemaal in zijn greep en de gasrekening is extra relevant voor jonge mensen op zoek naar die eerste werkervaring. Onder het motto ‘interne gastvrijheid’ willen we medewerkers deze winter extra warm houden door één maand hun energiefactuur te betalen”, aldus Kevin Strubbe, COO bij de Belgische, gezonde fastfoodketen. “We willen deze belofte meteen waarmaken: we openen in 2022 nog minstens 5 restaurants, maar ook voor onze huidige 25 vestigingen in België en Nederland zoeken we nog nieuwe mensen.”