Havens gaan volgende week 24 uren plat tijdens nationale actiedag vakbonden

ANTWERPEN Actrice Sachli Gholamali­zad cureert eerste kortfilm­fes­ti­val over rouw in Antwerpen: “Taboe rond rouwen doorbreken”

Het taboe rond rouwen in onze maatschappij doorbreken. Dat is de missie van het nieuwe kortfilmfestival ‘ONTroerd’ dat zich volgende week naast Antwerpen ook in Gent en Kortrijk voordoet. In De Studio stelt De Bunker-actrice Sachli Gholamalizad het programma voor. “We gaan het hebben over intergenerationeel lijden, of rouwen over de generaties heen.”

1 november