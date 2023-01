Havenbaas, containerterminal en kraanbouwer schuldig aan dood van Dominique (58): “Door de gebrekkige veiligheid in de haven ben ik mijn liefde en mijn geluk kwijt”

Antwerpen UAntwerpen vernoemt histori­sche aula naar vermoorde Congolese premier Patrice Lumumba

Patrice Lumumba krijgt een aula op Campus Middelheim van de Universiteit Antwerpen, in het gebouw waar vroeger de Koloniale Hogeschool was gevestigd. Precies 62 jaar geleden werd de eerste premier van het onafhankelijke Congo vermoord. “Dit is een eerbetoon om het koloniale erfgoed en de wandaden bespreekbaar te maken”, aldus rector Herman Van Goethem.

18 januari