Havenarbeiders zamelen speelgoed in voor Stroboertje: “Ons hart breekt bij gedachte dat er een kind zonder cadeautje zou zijn”

Antwerpen/Borgerhout Was het nu 2024, 2025 of 2026 voor het Spoorpark? Timing nieuwe groene verbinding onzeker door verwarren­de communica­tie tussen Infrabel en stad

Wanneer begint de stad nu precies aan de aanleg van het Spoorpark in Antwerpen en Borgerhout? Wordt het 2024, 2025 of 2026? Volgens de partij Groen is uitstel tot 2026 niet nodig omdat spoorwegbeheerder Infrabel de spoorwegberm al in 2024 vrijgeeft. Infrabel bevestigt dat ook aan onze redactie.

22 december