Havenarbeiders en socialistische vakbond BTB vieren 50 jaar Wet Major en 20 jaar harde sociale strijd: “We hebben geschiedenis geschreven”

AntwerpenDe befaamde Wet Major die bepaalt dat enkel erkende havenarbeiders mogen lossen en laden in de Belgische havens, bestond woensdag precies 50 jaar. Voor de socialistische BTB, de Belgische Transportarbeidersbond, de gelegenheid om een feestje te bouwen in De Ark aan het Straatsburgdok. Veel aandacht ging naar de felle sociale strijd van de voorbije 20 jaar om de Wet Major overeind te houden .

Een documentaire over Louis Major (1902-1985) en een knap samengestelde film over 20 jaar strijd op straat waren de rode draad in de viering. Onder de titel ‘Actie loont’ heeft de BTB ook een boek samengesteld dat de jongere generaties inzicht helpt te krijgen over de betekenis van Major en het gevecht tegen een liberalisering van het werk ‘aan de dok’. Begin deze eeuw lag er immers een eerste voorstel van de Europese commissie op tafel om bijvoorbeeld ook scheepsbemanningen te laten lossen en laden.

“Geschiedenis geschreven”

“We hebben geschiedenis geschreven”, zei Marc Loridan (federaal BTB-secretaris voor de Belgische havens). “Als eerste sector slaagden we erin om een Europese richtlijn tweemaal te laten wegstemmen. Maar met de veldslag was de oorlog nog niet gewonnen. Iemand als Fernand Huts (de topman van Katoen Natie, red.) trok naar het gerecht. Vandaag wachten we nog op een uitspraak van de Raad van State over het KB van 2016.”

“Man van het volk”

Frank Moreels, vicevoorzitter van ETF (Federatie van Europese Transportarbeiders), ging in op de figuur van Louis Major. “Hij was véél: een antifascist, een partijman (Major was minister voor de toenmalige BSP, red.) en een man van het volk. Na de Tweede Wereldoorlog was hij een van de bouwers van onze sociale zekerheid. De Wet Major heeft gezorgd voor een stevig systeem van bestaanszekerheid. Onze havenarbeiders zijn ook de best opgeleide en meest productieve van Europa. De meeste werkgevers appreciëren de wet.”

Volledig scherm Frank Moreels, vicevoorzitter van de ETF, de Federatie van Europese Transportarbeiders. © Tessa Kraan

Volledig scherm De 50ste verjaardag van de Wet Major en 20 jaar hevige strijd voor het behoud ervan werd woensdag gevierd in De Ark in Antwerpen. De Antwerpse havenarbeider Abdel Daoudi (rechts)en zijn Zeebrugse collega Gert-Jan Vanneste (links), tevens bestendig afgevaardigde voor BTB, getuigden over wat de bescherming van havenarbeiders voor hen betekent. © Tessa Kraan

Volledig scherm Enkele sleutelfiguren in de strijd voor het behoud van de Wet Major en de rechten van havenarbeiders én voor de belangen van dokwerkers in Europa: BTB-voorzitter Antwerpen Marc Loridan, Frank Moreels (vicepresident ETF, de Federatie van Europese Transportarbeiders), Livia Spera (algemeen secretaris ETF), Bera Tommasi (politiek secretaris ETF) en Monique Verbeeck (secretaris BTB, vakgroep Havens) © PhT

