Havenarbeider Ronny (55) stierf na crash tegen heftruck, parket vervolgt zaakvoerder: “Die chauffeur had nooit met die heftruck mogen rijden”

Antwerps Tropisch Instituut verwacht lange wachttij­den in aanloop naar de zomer

De reiskliniek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen verwacht de komende maanden een sterke toename in het aantal reisconsultaties. In 2022 liepen de wachttijden op tot zeven weken. Om dit te voorkomen, spoort het ITG reizigers aan om op tijd na te gaan welke vaccins ze nodig hebben en zo snel mogelijk een afspraak te maken.