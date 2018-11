Havenarbeider maakt droom waar: doorleefde portretten brengen verhaal van Antwerpen

Van “Puur kiezersbe­drog” tot “Het wordt meer van hetzelfde”: zo reageren Antwerpse partijen op coalitiege­sprek­ken tussen N-VA en sp.a

20 november Kris Peeters reageerde verrast bij het telefoontje van Bart De Wever maandagavond. De CD&V-kopman was nog heel erg overtuigd dat hij mee zou besturen. In de wandelgangen klinkt dat het vooral een emotionele beslissing is geworden, de verzuurde relatie tussen De Wever en Peters zouden toch een bepalende rol gespeeld hebben tijdens de gesprekken. CD&V schoof tijdens de campagne ook op naar links, dat De Wever het dus niet ging wagen om dissidente stemmen in zijn college te halen, was wel te verwachten. “Het is natuurlijk de keuze van Bart De Wever, maar dit had ik niet verwacht. De Wever had mij de indruk gegeven dat met een zetel op overschot het wel moeilijk zou zijn, maar dat het ons ook misschien in een nieuwe dynamiek zou brengen. Blijkbaar heeft hij nu voor de sp.a gekozen.” De partij maakt zich op voor een constructieve oppositie.