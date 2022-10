Haven van Antwerpen-Zeebrugge groeit nog licht, maar verliest terrein in containertrafiek: “Beterschap pas in eerste kwart 2023 in zicht”

Antwerpen/BruggeDe goederentrafiek in de eengemaakte haven van Antwerpen en Zeebrugge is in de eerste negen maanden van 2022 nog heel licht gegroeid. Maar er is een dissonant: de containeroverslag kreeg een klap van bijna negen procent in tonnage. “Een gevolg van de oorlog in Oekraïne en de verstoring van de aanvoerlijnen”, zo stelt Port of Antwerp-Bruges. Overigens steeg de aanvoer van LNG en van steenkool gigantisch.

Met een goederenoverslag van 217,4 miljoen ton doet Antwerpen-Zeebrugge het bijna 1 procent beter dan in dezelfde periode van vorig jaar. Op zich hoopgevend, gezien de geopolitieke spanningen en de wereldwijde economische problemen. Positieve uitschieter is het droge massagoed, zoals steenkool, met een groei van 21 procent.

Oorlog

Maar het schoentje knelt wel in de containervaart die van januari tot en met september met 110,3 miljoen ton iets meer dan de helft uitmaakte van het totale goederenverkeer voor Antwerpen-Zeebrugge. In tonnage is de daling (-8,8 procent) scherper dan de 5 procent in TEU (standaardmaat containers). Het havenbestuur wijst naast de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de ontregeling van de aanvoer. “Containers roteren nog steeds onvoldoende, zodat de overslag van volle containers daalt, terwijl die van lege containers stijgt. Een normalisering van de containerlijnvaart is pas in het eerste kwart van 2023 in zicht.”

Conventioneel stukgoed, dat arbeidsintensiever is dan het lossen van containers, stijgt met bijna 10 procent. De afvoer van staal houdt stand, de aanvoer daalt omdat de vraag zakt en de voorraden groot zijn. Hout, bouwmaterialen en fruit gaan er nog op vooruit.

De overslag van nieuwe auto’s klimt met 8,5 procent, waarbij vooral de aanvoer uit China stijgt. Een daling is er wel bij tweedehands- en vrachtwagens. (lees verder onder de foto)

Een overzicht van de goederenstromen in de eengemaakte haven van Antwerpen-Zeebrugge.

De nood aan andere energiebronnen dan gas zie je in het droog massagoed. De toename van steenkool vertaalt zich in 21 procent meer omzet. Vorig jaar tekende Antwerpen-Zeebrugge slechts 364.000 ton kolen op, nu is dat bijna zevenmaal zoveel: 2,43 miljoen ton. Daarnaast wordt ook meer ijzererts behandeld, terwijl schroot, zand en grind dalen. De aan- en afvoer van meststoffen trekt opnieuw wat aan, maar blijft 12 procent onder het recordniveau van 2021.

Vloeibaar gas

Grote winnaar bij het vloeibaar massagoed is LNG (+66 procent), vloeibaar gas. Niet echt een verrassing, aangezien er veel minder Russisch gas naar Europa is gestroomd sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Er liepen dit jaar al 215 LNG-schepen aan in Zeebrugge. Vorig jaar waren dat er in de eerste negen maanden 121. Vanwege de hoge aardgasprijzen is er ook groei voor LPG (+30 procent) en voor benzine (+12 procent).

Quote De negatieve trend in de container­tra­fiek zal zich doorzetten naar het einde van 2022. Maar de stroom aan forse, toekomstge­rich­te investerin­gen beklem­toont onze sterke positie en aantrek­kings­kracht als wereldha­ven. Jacques Vandermeiren, algemeen directeur Port of Antwerp-Bruges

De havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseerden in april. Sindsdien zijn er volgens het havenbestuur verschillende investeerders en nieuwe projecten aangetrokken. Zo gaat Conti Seafrigo Antwerp een nieuw diepvriesmagazijn bouwen, neemt Antwerp Euroterminal (AET) de grootste unit parking van het land in gebruik en bouwt Fluxys samen met Advario een ammoniakterminal. Ineos kiest vanuit Antwerpen voor een pilootproject voor de opvang en de opslag van CO2. In Zeebrugge opent Ziegler Groep een filiaal voor niet-begeleide rorotrafiek naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Vastgoedgroep Intervest opende deze week het logistiek complex dat in april was overgenomen van de Chinese ontwikkelaar Lingang.

Jacques Vandermeiren, topman van de eengemaakte haven, verwacht dat de negatieve trend in de containertrafiek zich zal doorzetten naar het einde van 2022. “Maar de stroom aan forse, toekomstgerichte investeringen beklemtoont onze sterke positie en aantrekkingskracht als wereldhaven.”

Hoop

Ook Dirk De fauw, ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges en burgemeester van Brugge, is hoopvol. “De groei in LNG bevestigt onze sleutelpositie in dat segment. Bovendien kregen we onlangs nog twee nieuwe diensten uit het Verre Oosten én zijn we opgenomen als eerste loshaven in Europa op de service van rederij MSC voor Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Europa.”

