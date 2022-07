Haven van Antwerpen-Brugge bevestigt ambities met waterstof

Antwerpen Start it @KBC lanceert ondersteu­ning voor modestar­tups: “Onderne­mers krijgen 43 uur persoonlij­ke coaching en workshops op maat”

Start it @KBC, het grootste startup netwerk van het land, bundelt de krachten met stad Antwerpen voor een gloednieuwe accelerator die zich richt op modestartups en creatieve startups. Vanuit innovatiehotspot The Beacon biedt Start it Fashion & Creative een ondersteuningsprogramma aan dat nog meer afgestemd is op specifieke noden.

8 juli