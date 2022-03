Happiness@Work doneert opbrengst wereldwijde conferentie aan Oekraïne

Antwerpen/Stabroek ASSISEN. Jurgen Bakelants bekent dat het verhaal van de ripdeal op de parking van het ziekenhuis verzonnen was: “Ik viel Raymond aan, ook al had hij me niets misdaan.”

2,5 uur lang voelde assisenvoorzitster Van Kelst Jurgen Bakelants vrijdag aan de tand. Het resultaat van haar verhoor was een kleurrijk, maar eveneens schokkend beeld van het leven van een bijzonder getroubleerde jongeman. “Is het correct als ik zeg dat u niet bepaald uit een warm nest komt, meneer Bakelants?” - “Dat klopt, mevrouw.” Het meest opvallende was wellicht de bekentenis over de ripdeal op de parking van het Middelheimziekenhuis. “Die ripdeal heb ik verzonnen. Ik werd woest en viel Raymond aan.”

