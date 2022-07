Handvol bestuurders zonder rijbewijs betrapt tijdens verkeerscontrole

In het verkeersdispositief werden 79 voertuigen gecontroleerd. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Eén bestuurder was onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Een andere bestuurder legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs tijdelijk inleveren.

Eén bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs, noch van boorddocumenten van het voertuig. Een andere bestuurder had een voorlopig rijbewijs, maar negeerde de voorwaarden. Hij vervoerde teveel passagiers en reed na 22 uur in het weekend. Een man die zijn veiligheidsgordel niet droeg, werd ook aan de kant gezet. Bij verdere controle bleek de bestuurder nog drie keer geseind te staan, onder meer voor een verval recht tot sturen. In zijn wagen werd een vlindermes aangetroffen. Het werd in beslag genomen.