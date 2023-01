Handtasdieven riskeren tot 43 maanden cel: "92-jarige vrouw werd slachtoffer”

Knokke/AntwerpenTwee mannen riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen van 19 en 43 maanden voor enkele handtasdiefstallen en hun illegaal verblijf in België. De beklaagden beroofden onder meer een 92-jarige vrouw in Knokke, maar sloegen ook toe in Antwerpen.

De Marokkanen Amin E. (32) en Rachid N. (50) stalen op 30 juli vorig jaar een handtas van een oudere vrouw in Knokke. Een uur later kon de politie hen in de boeien slaan. N. had een zonne- en leesbril bij en 725 euro van het slachtoffer. Onder de schoenzool van E. bleken dan weer documenten verstopt te zitten. De documenten in kwestie bleken de nacht voordien gestolen te zijn in Antwerpen. Twee vrouwen verklaarden aan de politie dat twee mannen hen de weg hadden gevraagd, waarna ze een handtas hadden gestolen.

Nog in Antwerpen verklaarde een dronken Ier dat hij was aangevallen en van z’n rijbewijs, geld en bankkaart was beroofd. Kort na de arrestatie van E. en N. in Knokke belde een 92-jarige vrouw de politie op. Ze vertelde dat ze in het portaal van een appartementsgebouw bestolen was van haar portefeuille. N. had er de deur voor haar opengehouden, maar dat bleek niet meer dan een dieventruc. De politie trof de identiteitskaart en twee bankkaarten van de bejaarde vrouw bij hem en z'n kompaan aan.

Amin E. beschikt nog over een blanco strafblad en hangt 19 maanden cel boven het hoofd. Rachid N. kreeg daarentegen al eens 7 jaar voor kidnapping en zware overvallen in Duitsland. Voor hem werd dan ook 43 maanden cel gevorderd. De verdediging vroeg de vrijspraak voor de feiten in Antwerpen. Volgens de advocaten van N. en E. kwam de persoonsbeschrijving van de verdachten helemaal niet overeen met hun cliënten. De overige feiten werden wel toegegeven. De verdediging vroeg daarvoor om een straf met uitstel. Vonnis op 21 februari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.