Handelaars Sint-Andrieswijk dragen zorg voor buurtbewoners: “Een bakker, cafébaas of apotheker vangt al heel snel signalen op en nood aan hulp”

“Nabijheid en zorgzaamheid, dat is de onderbouwing van het initiatief ‘Zorgzame Handelaars’”, legt Peter Volders uit van Textiel Volders, één van de vijftien deelnemende buurtwinkels. “Als handelaar staan we midden in de buurt en ontmoeten we meer dan wie ook de bewoners. We zien en horen vaak de verhalen van onze klanten en buurtbewoners. Ruimte geven om mensen hun verhaal te laten doen, is op zich al belangrijk, maar soms schuilen achter die verhalen ook vragen naar zorg of contact. We hebben beslist dat we daar ook iets mee kunnen doen.”