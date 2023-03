Halfuur vertraging na ongevallen op A12 richting Antwerpen: Bevrijdingstunnel afgesloten

Antwerpena­ren beslissen voor de tiende keer over een budget van 1,4 miljoen euro: “De Burgerbe­gro­ting is de democratie op haar best”

Vandaag kwamen een honderdtal Antwerpenaren samen in Horta voor een feestelijke kick-off van de Burgerbegroting, die dit jaar haar tiende verjaardag viert. Daar discussieerden ze onderling over hoe de 1,4 miljoen euro -10 procent van het totale districtsbudget- volgens hen het best gespendeerd wordt: “Vorig jaar werden er geen sociale projecten gekozen, daar hoop ik vandaag verandering in te brengen”, aldus Luc De Rooms, die met ‘riksja's’ de stad wil veroveren.