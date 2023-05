Halfuur file op E313 richting Antwerpen door ongeval ter hoogte van Antwerpen-Oost

REEKS. 100 jaar Rivieren­hof. Een roeivijver, een openlucht­the­a­ter én … een luide snelweg: Rivieren­hof trotseert naoorlogse uitdagin­gen

Precies 100 jaar geleden opende het Rivierenhof zijn poorten voor het grote publiek. Maar uiteraard gaat de geschiedenis van het bekendste groendomein van Antwerpen véél verder terug. In de laatste aflevering van deze vijfdelige reeks nemen we u mee naar de naoorlogse periode. Een roeivijver, een grote speeltuin én een openluchttheater: het Rivierenhof doet er werkelijk álles aan om zijn gasten te verwennen. Met succes: het provinciaal domein is populairder dan ooit. Maar dan hapt Koning Auto plots 12 hectare uit het park.