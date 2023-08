Halfuur file op Antwerpse Ring richting Nederland na ongeval in Borgerhout: linkerrijstrook versperd

Zanger Ed Kooyman, zaterdag één van de topacts tijdens Antwaarp­sen Dag, heeft bewogen periode achter de rug: “Alsof ik met dertiende album het noodlot tartte”

Sinds begin dit jaar is Ed Kooyman 75, maar versleten is de Antwerpse volkszanger nog lang niet. Recent bracht Kooyman nog een dertiende album uit (“na een hindernissenparcours”) en nu zaterdag is hij één van dé topacts van de Antwaarpsen Dag in Wijnegem. “Op een podium voel ik me opnieuw 25.”