Half uur file op E17 richting Antwerpen vanaf Parking Kruibeke

Laura (28) en Kristof (41) openen bruine kroeg Zigzag aan Spoor Noord: “Het is als grap begonnen”

Park Spoor Noord is terug een bruine kroeg rijker. Het gemis dat Velvet Café achter liet, wordt nu opgevangen door het kersverse café Zigzag waar Laura Hamers (28) en Kristof Ruts (41) het mooie weer maken. “Klanten zeggen dat het geen verschil is om thuis in de zetel te zitten of hier in het café, dat is het mooiste compliment.”