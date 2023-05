Half uur file op Brusselse binnenring vanaf Sint-Stevens-Woluwe door ongeval in Leonardtunnel

Nieuw buurtres­tau­rant geopend in Nationale­straat

Vanaf donderdag 25 mei kunnen inwoners van de zuidelijke Antwerpse binnenstad terecht in het nieuwe buurtrestaurant Dagschotel Sint-Andries in de Nationalestraat. Het is het zevende buurtrestaurant in Antwerpen, waar mensen met een verminderd tarief voor 4 euro een warme maaltijd kunnen eten.