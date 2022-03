Hakim Chatar en Jolien Roets doen het nu ook samen op de radio: “Met Q-DOWNTOWN op zoek naar jong talent met verschillende culturele achtergronden”

ANTWERPENDeejays en radiomakers Jolien Roets en Hakim Chatar zijn niet enkel een liefdeskoppel, ze doen het nu ook samen op de digitale radiozender ‘Q-DOWNTOWN’ onder de vleugels van Qmusic. Op het creative content-festival Point Of U zullen ze dit weekend nieuw, jong talent sprokkelen om mee te werken aan hun hiphop- en r&b-kanaal. “Het is belangrijk dat alle jongeren gerepresenteerd worden op de radio, we vinden die ook, zeer organisch, absoluut niet geforceerd.”

Eind vorig jaar startten Jolien Roets en Hakim Chatar met de digitale radio Q-DOWNTOWN, gericht op de jonge, hiphop- en r&b-lover. Roets speelde eigenlijk al zes à zeven jaar met het idee om hiphop en r&b meer ruimte te geven op Qmusic.

“Vlaanderen nog niet klaar”

“Toen ik zelf platen begon te draaien, merkte ik dat hiphop en r&b de nieuwe muziekhype is bij de nieuwe jeugd, daar konden we op de radio meer mee doen, maar blijkbaar was Vlaanderen er nog niet klaar voor”, denkt Jolien zeven jaar terug. “Maar intussen wel. De nieuwe wind bij Qmusic was laaiend enthousiast en na een zaterdagavondprogramma in teken van het genre werd uiteindelijk Q-DOWNTOWN geboren.”

Q-DOWNTOWN is 24 op 7 te beluisteren via stream. Anders dan bijvoorbeeld playlisten op YouTube of Spotify is dat er effectief ook radio op gemaakt wordt. Elke avond tussen 19 en 21 uur doen deejays DJ NC, Assia MK, Raiatwinz, Zoey Hasselbank en DJ Yones hun goesting met de zender. De twee uur voordien maakt Roets zelf het mooie weer.

Niet geforceerd

“Ik breng muziek- en concertnieuws met lokale en internationale studiogasten, we spelen de nieuwste hits en kaarten verschillende onderwerpen aan die met het genre te maken hebben. Want er hangt ook een duidelijk sociaal en maatschappelijk luik aan hiphop en r&b”, benadrukt ze. “We willen jonge, mensen bereiken die een passie hebben voor de muziek en verschillende culturele achtergronden hebben, zowel voor als achter onze microfoon. We willen die talenten aantrekken en dat lukt ook aardig. Dat gebeurt volledig organisch, we bereiken de juiste mensen, helemaal niet op een geforceerde manier.”

Het perfecte platform om te rekruteren voor Roets en Chatar is het Point Of U-festival dat zich vanaf vrijdag zes dagen lang voordoet in het Antwerpse kunstencentrum De Studio. Jonge filmmakers, vloggers, online content-makers en andere creatievelingen komen er samen om workshops, debat, film, brainstorm en muziek te delen. Naast ‘Bad Boys’ Adil El Arbi en Bilal Fallah, Average Rob en Flo Windey zijn ook Hakim Chatar en Jolien Roets er te gast.

Kweekvijver

“We gaan het onder andere hebben over het medium radio, want jongeren zijn daar wellicht minder mee bezig, tegenwoordig”, neemt Hakim over. “Uiteraard ook specifiek over ons project Q-DOWNTOWN. Het festival is een kweekvijver voor jongeren die zich bezig maken met het maken van digitale content. Het ideale moment om met hen in gesprek te gaan, een babbeltje te doen, te kijken hoe ze zich gedragen voor een microfoon en waar hun passies liggen. We kunnen dan meteen feedback geven en zien waar er potentieel ligt en waar niet.”

“Want op 24 uur Q-DOWNTOWN per dag, maken we nu slechts vier uur per dag effectief radio. Er is dus nog veel ruimte om te groeien en daar hebben we mensen voor nodig. Die vindt je niet zomaar, er loopt radiotalent genoeg rond op Qmusic maar als je geen passie hebt voor het genre, kan je op Q-DOWNTOWN weinig komen doen. Vergelijk het met de rock-radio Willy. Als Regi er opeens een programma zal presenteren, zal dat ook niet geloofwaardig overkomen.”

Complementair

Wanneer Jolien en Hakim klaar zijn met radio maken, gaan ze ook samen naar huis, als koppel, naar hun kindje Idris (1). “We kwamen elkaar natuurlijk al vaker tegen in mediakringen maar het is de eerste keer dat we samen ook echt een project dragen, we maken goede afspraken en communiceren goed, dat is de sleutel”, klinkt het in koor.

“Problemen zijn er nog niet geweest - hout vasthouden. We kunnen perfect in dezelfde adem discussiëren over het programma en daarna vragen wat we vanavond gaan eten”, glimlacht het koppel. “Jolien houdt zich bezig met de inhoud van het programma en the bigger picture, ik hou me meer bezig met de muziek en de programmatie”, zegt Hakim. “We zijn perfect complementair.”

De radiozender is 24/7 te beluisteren via q-downtown.be. Het festival Point Of U speelt zich af van 1 tot en met 6 april. Meer info pointofufest.com. Meer over muziek in en rond Antwerpen in ons dossier.