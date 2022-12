Hackers geven duidelijke boodschap aan Digipolis: “Hou politie erbuiten. Uw problemen interesseren hen niet"

Antwerpen Antwerpse Kringwin­kels gaan op maandag dicht: “Zo kunnen we verwarming twee dagen dichtdraai­en”

De Kringwinkels in en rond Antwerpen - dat zijn er in totaal elf - gaan vanaf volgend jaar dicht op maandag. De redenen klinkt ondertussen bekend in de oren: inflatie, energieprijzen, huur en loonindexeringen. “Door op maandag te sluiten kunnen we de verwarming op zaterdagavond dichtdraaien en pas dinsdagochtend opnieuw opstarten”

10:55