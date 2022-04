GZA maakt vanaf nu knieprothesen op maat

AntwerpenGZA Ziekenhuizen is gestart met een nieuwe techniek voor knieprothesen op maat, die rekening houdt met de specifieke anatomie van iedere patiënt. Zo wordt de prothese aangepast aan de knie in plaats van andersom, waardoor de prothese veel natuurlijker aanvoelt. GZA Ziekenhuizen is het eerste ziekenhuis in Vlaanderen dat met deze techniek werkt.

Wetenschappelijke publicaties tonen aan dat tot 20% van de patiënten die een totale knieprothese krijgt, niet tevreden is over het resultaat van de operatie. Ondanks vooruitgang in technieken, materialen en inzichten blijft dat percentage onveranderd. Een van de redenen daarvoor is dat de specifieke anatomie van iedere individuele patiënt niet gerespecteerd wordt.

“Bij de meest courante operatietechniek wordt het geopereerde been recht gezet”, vertelt dr. Bart Stuyts, orthopedisch kniechirurg bij GZA Ziekenhuizen. “Daardoor verandert de oriëntatie van de gewrichtslijn en wordt er op een onnatuurlijke manier aan de ligamenten aan de binnen- en buitenzijde van de knie gewrongen. Dat geeft een onnatuurlijk gevoel aan de knie, waardoor we niet van een ‘nieuwe knie’ kunnen spreken, maar van een ‘kunstknie’. Verder heeft iedere patiënt een unieke knie, zowel qua vorm als qua assen. Bij een standaard knieprothese wordt de best passende prothese geïmplanteerd, maar geen unieke prothese voor de patiënt.”

3D-plan

Dr. Stuyts schakelde daarom over op een innovatieve techniek waarbij wel rekening gehouden wordt met de specifieke afwijking en unieke anatomie van iedere patiënt: “Bij deze procedure maken we na het stellen van de diagnose een aanvullende scan. We werken samen met een orthopedische firma in Zwitserland, waar we de beelden naartoe sturen voor een 3D-analyse. Aan de hand van die analyse stellen zij een 3D-plan op voor de ingreep, dat ze vervolgens terugsturen ter goedkeuring door de chirurg. Daarna worden de geïndividualiseerde prothese en instrumenten vervaardigd en verscheept naar het ziekenhuis voor de implantatie.”

Doordat er rekening gehouden wordt met de oorspronkelijke assen en vorm van de knie, voelt dit type prothese natuurlijker aan. De prothese wordt aangepast aan de knie en niet andersom, waardoor de kans op een beter resultaat na de operatie veel groter is.