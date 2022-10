Guy (25) en Sam (23) nemen cocktailbar Bar Zar over: “Wie hier voor het eerst binnen stapt, is altijd enorm onder de indruk”

Guy en Sam kennen elkaar al als werknemers van Caffè Barbossa op het Mechelseplein. Sam kreeg eerder dit jaar de kans om de bekende cocktailbar Bar Zar op het Zuid over te nemen, met een vennoot, die intussen uit het project is gestapt. De prioriteit dus voor Guy om in het verhaal te stappen. En intussen werd hun vernieuwde zaak geopend. “Het is per toeval op ons pad gekomen en we vonden het een te mooie kans om ze niet te pakken”, heeft Guy daar nu over te zeggen.