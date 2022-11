Grote verkeershinder door afsluiting Kennedytunnel richting Nederland komend weekend

AntwerpenHet Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor zware verkeershinder komend weekend in de omgeving van de Kennedytunnel. Door werkzaamheden zal de tunnel van vrijdagavond 2 december tot maandagochtend 5 december volledig afgesloten worden in de richting van Nederland, zo meldt het Agentschap Wegen en Verkeer.

In de richting van Gent zal nog verkeer mogelijk zijn, maar dan wel over twee versmalde rijstroken in de koker die normaal richting Nederland gaat. De oude verlichting in de tunnel wordt vervangen door een nieuwe installatie met intelligente sturing en ook de brandwerende platen worden vernieuwd.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder tijdens de werken, en roept met klem op om de omgeving van de tunnel richting Nederland en het knooppunt Antwerpen-West te vermijden indien mogelijk. “Weggebruikers die geen alternatieve route kiezen, dreigen zich vast te rijden in een lange file op de Antwerpse ring”, klinkt het. Voor het verkeer richting Nederland zal een omleiding gelden vanaf het knooppunt Antwerpen-West, via de E34 naar de R2 en door de tijdelijk tolvrije Liefkenshoektunnel. Ook richting Gent wordt er vanwege de kleinere capaciteit en versmalling fileleed verwacht. De Kennedytunnel is de drukste tunnel van Vlaanderen, met op een gemiddelde weekenddag in elke richting 66.800 voertuigen. De twee versmalde rijstroken richting Gent zullen volgens het Vlaams Verkeerscentrum onvoldoende capaciteit bieden om dat verkeer vlot te verwerken.

Quote De kans op stevige files en vertragin­gen is zeer groot als weggebrui­kers geen rekening houden met de aankondi­ging en toch gewoon de route via de Kennedytun­nel kiezen Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum

“Het weekendverkeer zal op de een of andere manier de regio passeren, dus de kans op stevige files en vertragingen is zeer groot als weggebruikers geen rekening houden met de aankondiging en toch gewoon de route via de Kennedytunnel kiezen”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dan loopt het op de Antwerpse ring richting Gent zeker vast en zullen weggebruikers daar veel tijd verliezen in de file. We mogen ook stevige drukte bij Antwerpen-West verwachten, waar de omleiding richting het noorden start.”

Maak gebruik van P&R’s

Tijdens het weekend zijn bovendien een aantal events gepland in het Sportpaleis en de Lotto Arena. Het Verkeerscentrum dringt er bij de bezoekers van die events op aan om maximaal gebruik te maken van de P&R’s rond Antwerpen (Merksem, Linkeroever), om van daar vlot met het openbaar vervoer naar de evenementen te reizen.

De gedeeltelijke afsluiting van de Kennedytunnel zorgt ook voor enkele andere afsluitingen in de omgeving, die gestaag zullen starten vanaf vrijdagavond 19u. De afsluiting van de Kennedytunnel is voorzien om 21u. Het zal bijvoorbeeld tijdelijk niet mogelijk zijn om vanop Linkeroever de Kennedytunnel te bereiken, omdat daar onder meer de verbindingslus van de E34 Knokke/Zelzate naar de Antwerpse ring R1 richting Nederland dicht is.

Op rechteroever is de Jan De Vostunnel op de A12 richting Antwerpen afgesloten (vanaf 20u), net als de oprit van de Kolonel Silvertoplaan naar de Antwerpse ring R1 richting Gent. Tot slot kan verkeer vanop de Leien in het stadscentrum (vanaf 20u) ook niet via de Bolivartunnel onder het nieuwe justitiepaleis op ‘t Zuid naar de Antwerpse ring R1 richting Gent rijden. De tunnelkoker richting Nederland is volgend voorjaar aan de beurt. Ook daar zal er eerst tijdens enkele nachtelijke sluitingen worden gewerkt en op het einde tijdens één weekendsluiting, allicht van 5 tot 8 mei.

