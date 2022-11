Groot voetbalfeest of spannend theaterstuk? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Elin (4) ontroost­baar nadat lievelings­knuf­fel gestolen wordt op trein: “Dief, als je dit leest, geef Apie aub terug ”

“Groot verdriet in het leven van mijn vierjarige: haar grootste boezemvriend Apie is vandaag gestolen op de trein bij Antwerpen Berchem.” Mama Sytske (38) uit Brussel plaatste zondag dit zoekertje op Facebook. Nadat haar dochtertje Elin (4) haar knuffel Apie kwijtspeelde op de trein vanuit Nederland, was ze vrijwel ontroostbaar. Ze hoopt dat, met genoeg zoekende ogen, iemand het witte knuffelschaapje nog kan terugvinden en haar dochtertje gelukkig kan maken.

